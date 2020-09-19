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Down sendromlu Kovid-19 hastasına doktorlardan sürpriz doğum günü kutlaması

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören down sendromlu hastaya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Doktorlar başta olmak üzere serviste görevli tüm sağlık çalışanlarının yakından ilgilendiği Yılmaz'ın, anne ve babasının da evde karantinada olduğu öğrenildi.

AA19 Eylül 2020 Cumartesi 11:01 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 11:01
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Koronavirüs testi pozitif çıkan ve geçen hafta Bartın Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 32 yaşındaki down sendromlu Saime Yılmaz'ı, Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Beyhan Güner ile pandemi servisinde görevli sağlık çalışanları, aldıkları pastayla ziyaret etti.

Doğum günü pastasının mumunu üfleyen Yılmaz, kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Doktorlar başta olmak üzere serviste görevli tüm sağlık çalışanlarının yakından ilgilendiği Yılmaz'ın, anne ve babasının da evde karantinada olduğu öğrenildi.

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