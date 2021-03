21 Mart 2021 Pazar 14:01 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 14:01

Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları gündemde öne çıkan konular arasında yer alıyor. 21. kromozomda fazladan bir kromozom bulunması sonucunda ortaya çıkan genetik farklılık Down Sendromu olarak geçiyor. Bundan dolayı her sene Mart ayının 21. günü, farkındalık oluşturmak amacıyla Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları paylaşılıyor. Down Sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, bireyin hayatı boyunca devam eden bir farklılıktır. İşte Dünya Down Sendromlular Günü sözleri

DÜNYA DOWN SENDROMLULAR GÜNÜ SÖZLERİ

Gerçek dostlar kromozom saymaz. Çünkü down sendromu 1 eksiklik değil +1 fazlalıktır.

Benzerliklerimizin farkında mısın?

Benim sevgim dünyaya yeter. Farklıyım. Farkında mısın?

Down sendromu bir hastalık değildir. Size bulaşmaz. Korkmayın

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI

İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları

Sıradan olmak ile muhteşem olmak arasındaki fark sadece küçük fazladan bir kromozom.

Down Sendromlu çocukların insani değerleri yüksektir, yalan nedir bilmezler, yürekleri sevgi doludur ve sevgileri karşılıksızdır.

Down sendromu bir hastalık değildir. Size bulaşmaz. Korkmayın

Sizlerden biriyim. Dost canlısıyım, eğlenmeyi severim, birazcık inatçıyım.

Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla...

Dünya farklılıklarla güzel. Down Sendromu Farkındalık Günü kutlu olsun.

Evet bizler farklıyız. Ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Farklıyız çünkü yargılamayız. Farklıyız çünkü içimizde kötülük yoktur. Bu yüzden ben down sendromumla gurur duyuyorum.

Benim sevgim dünyaya yeter. Farklıyım. Farkında mısın?

Gerçek dostlar kromozom saymaz. Çünkü down sendromu 1 eksiklik değil +1 fazlalıktır.

Benzerliklerimizin farkında mısın?

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ

Down Sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak için Birleşmiş Milletler, 2011 yılında Mart'ın 21'i Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü olarak ilan etmiştir.

Down Sendromu genetik bir farklılıktır. Sıradan bir insan vücudunda 46 kromozom bulunurken, down sendromlu bireylerde bu sayı üç adet 21. Kromozomları olması nedeni ile 47 olmaktadır. Bu nedenden dolayı her yıl 3. Ayın 21. Günü farkındalık günü olarak kabul edilmiştir. Down Sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, bireyin hayatı boyunca devam eden bir farklılıktır.

DOWN SENDROMU NEDİR?

İnsanın 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması durumu ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan genetik bir farklılıktır.Down Sendromu ilk kez İngiliz hekim John Langdon Down tarafından 1866'da sistematik bir şekilde sınıflandırılmış ve sendrom olarak tanılanmıştır. Sendrom, doktorun ismi olan "Down sendromu" olarak söylenmeye başlamıştır. 1959'da Jérôme Lejeune tarafından 21. kromozomun trizomisi olduğu tanımlanmıştır.