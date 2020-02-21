21 Şubat 2020 Cuma 11:29 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 11:29

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Tüm Doya Doya Moda takipçileri Doya Doya Moda 21 Şubat birincisi kim oldu? Doya Doya Moda bu hafta elenen isim kim? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Doya Doya Moda'da 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı günün en iyi kombinini yapmak için birbirleri ile yarışıyorlar. Doya Doya Moda'nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez oturuyor. Doya Doya Moda haftanın finali hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz..

DOYA DOYA MODA 21 ŞUBAT BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 21 Şubat birincisi henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA ELENEN İSİM KİM?

Doya Doya Moda bu hafta elenen isim henüz belli olmadı. Doya Doya Moda elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.