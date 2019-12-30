30.12.2019 15:08 - Güncelleme: 30.12.2019 15:08

Doya Doya Moda'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Doya Doya Moda'ya veda eden isimler İzel ve Miraç olmuştu. Bu hafta yarışmaya 2 yeni yarışmacı katıldı. Yeni yarışmacılardan biri Ahsen Perkitli oldu. Doya Doya Moda Ahsen kimdir? Doya Doya Moda Ahsen Perkitli kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Doya Doya Moda Ahsen'e dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...





DOYA DOYA MODA AHSEN KİMDİR?

Ahsen Perkitli, 23 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Ahsen Perkitki aslen Sivalı. Aşçılık okuyan Ahsen Perkitli, makyaj eğitimi alıyor. 1,60 boyunda olan Ahsen, 90 kilo ve 46 beden.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLER?

Emel Başkan

Ahsen Perkitli

Su Baher

Merve

Ferda Nur Başaran

Sündüz Durmaz

Yaren Medin





DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.





Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.





“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.