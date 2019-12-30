İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9492
  • EURO
    6,663
  • ALTIN
    288.934
  • BIST100
    114800
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Doya Doya Moda Ahsen kimdir? Doya Doya Moda Ahsen Perkitli kaç yaşında?
Güncel

Doya Doya Moda Ahsen kimdir? Doya Doya Moda Ahsen Perkitli kaç yaşında?

Doya Doya Moda Ahsen kimdir? Doya Doya Moda Ahsen Perkitli kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm Doya Doya Moda izleyicileri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Doya Doya Moda'ya veda eden isimler İzel ve Miraç olmuştu. Bu hafta yarışmaya 2 yeni yarışmacı katıldı. Yeni yarışmacılardan biri Ahsen Perkitli oldu. Doya Doya Moda Ahsen hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. Doya Doya Moda Ahsen Perkitli'ye dair tüm detaylar sizlerle..

30.12.2019  15:08 - Güncelleme: 30.12.2019  15:08
Doya Doya Moda'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Doya Doya Moda'ya veda eden isimler İzel ve Miraç olmuştu. Bu hafta yarışmaya 2 yeni yarışmacı katıldı. Yeni yarışmacılardan biri Ahsen Perkitli oldu. Doya Doya Moda Ahsen kimdir? Doya Doya Moda Ahsen Perkitli kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Doya Doya Moda Ahsen'e dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...


DOYA DOYA MODA AHSEN KİMDİR?
Ahsen Perkitli, 23 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Ahsen Perkitki aslen Sivalı. Aşçılık okuyan Ahsen Perkitli, makyaj eğitimi alıyor. 1,60 boyunda olan Ahsen, 90 kilo ve 46 beden.
DOYA DOYA MODA HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLER?
Emel Başkan
Ahsen Perkitli
Su Baher
Merve
Ferda Nur Başaran
Sündüz Durmaz
Yaren Medin


DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?
Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.


Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.


“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.

Kızını taciz eden şahsa anneden yumruk

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SSK emeklisine 4 müjde birden
SSK emeklisine 4 müjde birden

SSK emeklisine 4 müjde birden

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar
CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'
'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

Temel atma töreninin tarihi belli oldu
Temel atma töreninin tarihi belli oldu

Temel atma töreninin tarihi belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.