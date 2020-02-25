25 Şubat 2020 Salı 11:54 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 11:54

Doya Doya Moda Aydan kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Aydan Sarı nereli? gibi soruların yanıtları tüm Doya Doya Moda izleyicileri tarafından merak ediliyor. TV8'in beğeniyle izlenen yarışma programı Doya Doya Moda'da heyecan dolu dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Aydan Sarı en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı. Doya Doya Moda Aydan hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA AYDAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Doya Doya Moda Aydan Sarı, 19 yaşında. Öğrenci olan Aydan Sarı, lojistik okuyor. İstanbul'da yaşıyor. Aslen Kastamonu'lu olan Sarı, 89 kilo, 1.74 boyunda ve 42-44 beden giyiyor.

DOYA DOYA MODA FORMATI NE?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.