Doya Doya Moda Ayşenur İşlek kimdir? Doya Doya Moda Ayşenur İşlek kaç yaşında ve nereli?

13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:10 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:10

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Ayşenur İşlek hakkında detaylı aramalar başladı. Yeni sezonda farklı yarışmacıların olacağı Doya Doya Moda'da Ayşenur İşlek ismi ön plana çıktı. Doya Doya Moda 2. sezon yeni yarışmacılarının isimleri, yaşları ve nereli oldukları belli oldu. Doya Doya Moda yarışması geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı. Geçen sezon izleyenleri tarafından merak edilen ve araştırılan Doya Doya Moda'nın yeni sezon yarışmacılarının isimleri belli oldu. 2. sezonla hafta içi yeniden TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarından Ayşenur İşlek kimdir? Doya Doya Moda Ayşenur İşlek kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Ayşenur İşlek'in yaşı, kilosu ve nereli olduğu hakkında tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Doya Doya Moda yarışmasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Doya Doya Moda yeni sezon 13 Temmuz'da öğlen saat 12.30'da Tv8 ekranlarında yayınlanmya başladı. Birinci sezonda yarışmacıların hayatları ve kim oldukları da oldukça merak edilmişti. Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarından Ayşenur İşlek kimdir? Doya Doya Moda Ayşenur İşlek kaç yaşında, nereli? soruları yarışmayı izleyenler tarafından merak ediliyor. Doya Doya Moda yeni yarışmacıları şimdiden merak uyandırdı. İşte Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarından Ayşenur İşlek ve haklarında bilinmesi gerekenler.

DOYA DOYA MODA AYŞENUR İŞLEK KİMDİR?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Ayşenur İşlek hakkında detaylı aramalar başladı. Yeni sezonda farklı yarışmacıların olacağı Doya Doya Moda'da Ayşenur İşlek ismi ön plana çıktı.

Doya Doya Moda Ayşenur İşlek 22 yaşında. 1.70 boyunda olan Ayşenur İşlek 1 çocuk annesi. Aslen Kayserili olan AyşeNur işlek İstanbul'da doğup büyümüş Genç bir anne olan Ayşenur İşlek, 90 kilo 44 ve 46 beden giyiniyor. Ev hanımı, evli ve 5 aylık bebeği olan yarışmacı hedefinin sezon sonuna kadar yarışmada kalmak olduğunu söylüyor. Kapalı kadınları temsil etmek ve büyük ödülü kazanmak istediğini söyleyen Doya Doya Moda Ayşenur İşlek şampiyon olarak gitmeyi amaçladığını söyledi.

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olarak karşımıza çıkıyor.

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de yayınlanıyor.