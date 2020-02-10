10.02.2020 17:40 - Güncelleme: 10.02.2020 17:40

Doya Doya Moda Banu neden ayrıldı? Doya Doya Moda Banu Noyan neden yok? gibi soruların yanıtları tüm Doya Doya Moda izleyicileri tarafından merak ediliyor. Doya Doya Moda jürisi Banu Noyan, iş hayatının yoğunluğu nedeniyle yarışmadan ayrılma kararı aldığını açıkladı. Doya Doya Moda’nın yeni jüri üyesi Seray Sever oldu.Gel Konuşalım programının yorumcularından biri olan Seray Sever, Banu Noyan’ın ayrılığı ardından Doya Doya Moda programına transfer oldu. Doya Doya Moda Banu hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

DOYA DOYA MODA BANU NEDEN AYRILDI?

Doya Doya Moda jürisi Banu Noyan, iş hayatının yoğunluğu nedeniyle yarışmadan ayrılma kararı aldığını açıkladı...

BANU NOYAN KİMDİR?

Basın ve Halkla ilişkiler alanında kuruluşlarda üst düzey yöneticilik yapmıştır. Birçok güzellik yarışmasının ve moda gösterisinin koreograflığını üstlenmiştir.

Banu Noyan, Vefa Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi, Türk Kalp Vakfı'nda İcra Kurulu Üyesi, Popsav Popüler Müzik Sanatı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Yüksek Danışma Şura Üyesi, Çocuk Suçlarını Önleme Derneği’nde Projeler Koordinatörü olarak üstlendiği görevleri aktif olarak sürdürmekte ve konusuyla ilgili birçok ödül bulunmaktadır.

Banu Noyan, Halkla İlişkiler ve Tanıtım yüksek lisansını tamamlamış, İşletme doktorasını yapmıştır.

2018 yılında Artistik Sanatlar Akademisinin kurmuştur.

2 yıl önce kurduğu Artistik Sanatlar akademisi kuran Noyan, 1 kızı bulunmaktadır.