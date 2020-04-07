07 Nisan 2020 Salı 16:59 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 16:59

Doya Doya Moda Berfin Kızılarslan kimdir? Doya Doya Moda Berfin Kızılarslan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm Doya Doya Moda izleyicileri tarafından merak ediliyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Doya Doya Moda programında heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda; Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez oturuyor. Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Berfin Kızılarslan hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA BERFİN KIZILARSLAN KİMDİR?

6 Nisan 2020 Doya Doya Moda'da ekranların en sevilen yarışmasında yeni yarışmacı Berfin Kızılarslan yarışmaya dahil oldu.

TV8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da bu hafta dikkat çekici değişiklikler yaşanıyor. Yaşanan küresel salgın nedeni ile evde açılan butikte yarışmacılar kombinlerini yapacak ve rekabet edecekler. Programda yer almayan Özde Karacan'ın ise mide ameliyatı geçirmesi dolayısıyla doktor kontrolünde olduğu belirtildi. Programa yeni yarışmacı olarak Berfin Kılıçarslan katıldı, Berfin, 27 yaşında, ailesiyle beraber yaşayan kendi tasarımlarını yaptığı ceket markası olan yarışmacı, 79 kiloda ve 1.76 boyunda.

GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da en çok puan alarak altın kolyenin sahibi olan isim, 'Kraliçe Sular' takımı yarışmacılarından Sündüz Durmaz oldu. Doya Doya Moda'da elenen isim ise, 'Başkanlar' takımı yarışmacılarından Sena oldu.

Gülşah Saraçoğlu kimdir?

1982 yılında dünyaya gelen Gülşah Saraçoğlu, lise eğitimine devam ederken moda dersleri almaya başladı. Moda duayeni Dilek Hanif'in asistanı olarak atıldığı moda sektöründe kısa sürede tanındı. Ünlü isimlerin modacısı olarak bilinen Gülşah Saraçoğlu, yedi kilolu yarışmacının stilini sergilediği Doya Doya Moda yarışmasının jüri koltuğunda oturuyor.

Kemal Doğulu kimdir?

Kemal Doğulu, 2014 yılının Eylül ayında başlayan ve Öykü Serter‘in sunuculuğunu Uğurkan Erez ile beraber yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında İvana Sert, ve Nur Yerlitaş ile birlikte jüri görevi yaptı. “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla üne kavuşan Kemal Doğulu, 2016 yılında merdivenlerden düşerek yaralanmışı. Geçirdiği kazayla ilgili farklı yorumlar yapılan Kemal Doğulu, uzun süren sessizliğini 25 Kasım 2019’da başlayan Doya Doya Moda yarışmasıyla bozdu.

Uğurkan Erez kimdir?

Uğurkan Erez Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi çok önemli organizasyonların değişmez koreografı’dır. 1954 yılında aslen Vize Kırklareli’nde dünyaya gelmiştir.1998’de Koreograf ve mankenlik ajansı kuran Erez Huysuzla Dans Eder misin, Bugün Ne Giysem, Benim Stilim Bu Tarz Benim gibi çeşitli yarışmalarda jüri görevini üstlenmiştir.

Seray Sever Kimdir?

Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı. Popstar, Türkstar gibi yarışmalarda sunuculuk yapan Sever, Dadı, Kurtlar Vadisi, Çocuklar Ne Olacak? dizileriyle ününe ün kattı. En son TV8'de Gel Konuşalım programını sunan Seray Sever, şimdi de Doya Doya Moda'da jüri üyeliği yapıyor.