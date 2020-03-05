05 Mart 2020 Perşembe 17:09 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 17:09

Tarzlarını konuşturmaya gelen 42 beden ve üzeri 7 stil tutkunu yarışmacı, Doya Doya Moda'da kazanan isim olmak için mücadele veriyor. Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da heyecanlı dakikalar yaşanmaya devam ediliyor. Doya Doya Moda Betül kimdir? Doya Doya Moda Betül Böçkün kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kombinleri ve konuşmaları ile dikkat çeken Doya Doya Moda Betül hakkında araştırmalar da hız kazandı. Doya Doya Moda Betül hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

DOYA DOYA MODA BETÜL KİMDİR?

Kuaförlük yapan ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Betil Böçkün, kendisiyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Aslen Bingöllüyüm, Beylikdüzü’nde oturuyorum. Modaya çocukluktan beri ilgim vardı, bebeklerimi giydirerek, kendimle uğraşarak modaya ilgim olduğunu anladım. Bu yarışmadaki amacım büyük bedenlerin de şık ve tarz olduğunu göstermek, buna yönelik butik ve tarz kıyafetler tasarlamak.

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.