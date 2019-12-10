Kombinleri, açıklamaları ve tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Doya Doya Moda Beyza hakkında araştırmalar gerçekleştiriliyor. Doya Doya Moda Beyza kimdir? Doya Doya Moda Beyza Yılmaz kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olarak karşımıza çıkıyor. Doya Doya Moda yarışması hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

DOYA DOYA MODA BEYZA KİMDİR?

Haber spikeri olan Beyza Yılmaz 35 yaşında. 96 kilo olan Beyza Yılmaz 46 beden giyiyor.

DOYA DOYA MODA FORMATI NE?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.