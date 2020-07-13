Doya Doya Moda Dilan Coşkun kimdir? Doya Doya Moda Dilan Coşkun kaç yaşında ve nereli?

13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:33 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:33

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Dilan Coşkun hakkında detaylı aramalar başladı. Yeni sezonda farklı yarışmacıların olacağı Doya Doya Moda'da Dilan Coşkun ismi ön plana çıktı. Doya Doya Moda 2. sezon yeni yarışmacılarının isimleri, yaşları ve nereli oldukları belli oldu. Doya Doya Moda yarışması geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı. Geçen sezon izleyenleri tarafından merak edilen ve araştırılan Doya Doya Moda'nın yeni sezon yarışmacılarının isimleri belli oldu. 2. sezonla hafta içi yeniden TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarından Dilan Coşkun kimdir? Doya Doya Moda Dilan Coşkun kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Dilan Coşkun'un yaşı, kilosu ve nereli olduğu hakkında tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Doya Doya Moda yarışmasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Doya Doya Moda yeni sezon 13 Temmuz'da öğlen saat 12.30'da Tv8 ekranlarında yayınlanmya başladı. Birinci sezonda yarışmacıların hayatları ve kim oldukları da oldukça merak edilmişti. Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarından Dilan Coşkun kimdir? Doya Doya Moda Dilan Coşkun kaç yaşında, nereli? soruları yarışmayı izleyenler tarafından merak ediliyor. Doya Doya Moda yeni yarışmacıları şimdiden merak uyandırdı. İşte Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarından Dilan Coşkun ve haklarında bilinmesi gerekenler.

DOYA DOYA MODA DİLAN COŞKUN KİMDİR?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Dilan Coşkun hakkında detaylı aramalar başladı. Yeni sezonda farklı yarışmacıların olacağı Doya Doya Moda'da Dilan Coşkun ismi ön plana çıktı.

Doya Doya Moda Dilan Coşkun 24 yaşında. 1.70 boyunda olan Birben Dilan Coşkun 80 kilo. Dilan Coşkun İzmir doğumlu ve halen İzmir'de yaşıyor. Kendine ait bir pastanesi olan Dilan Coşkun Organizasyon işleriyle uğraşıyor ve kendi işinin patronu. 82 kilo ve 42-44 beden giyiyor.

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olarak karşımıza çıkıyor.

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de yayınlanıyor.