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Doya Doya Moda Ebru kimdir? Ebru Ertan kaç yaşında, nereli?

Doya Doya Moda Ebru kimdir? Ebru Ertan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm Doya Doya Moda takipçileri tarafından merak ediliyor. Doya Doya Moda 3 Şubat 2020 tarihli yeni bölümünde, Ebru Ertan yeni yarışmacı olarak dahil oldu. TV8'in beğeniyle izlenen yarışma programı Doya Doya Moda'da heyecan dolu dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Doya Doya Moda Ebru Ertan hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

03.02.2020  14:51 - Güncelleme: 03.02.2020  14:51

Doya Doya Moda 3 Şubat 2020 tarihli yeni bölümünde, Ebru Ertan yeni yarışmacı olarak dahil oldu. Yeni yarışmacının ardından Doya Doya Moda Ebru kimdir? Ebru Ertan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. TV8'in beğeniyle izlenen yarışma programı Doya Doya Moda'da heyecan dolu dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Doya Doya Moda Ebru Ertan'a dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

DOYA DOYA MODA EBRU KİMDİR?

Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Ebru Ertan, 18 yaşında ve 1.68 boyunda. 2 yıldır tekstil ve çanta üzerine butik işlettiğini ifade eden Ebru Ertan, 80 kilo ve 42-44 beden olduğunu dile getirdi. Modayı sevdiğini ve modayı takip ettiğini söyleyen Ebru, yarışmada bir hayli iddialı.

DOYA DOYA MODA FORMATI NE?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.  

Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu Açılış Töreni

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