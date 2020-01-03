03.01.2020 15:20 - Güncelleme: 03.01.2020 15:20

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Tüm izleyiciler Doya Doya Moda elenen isim kim oldu? Doya Doya Moda 3 Ocak birincisi kim oldu? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Doya Doya Moda'da 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı günün en iyi kombinini yapmak için birbirleri ile yarışıyorlar. Doya Doya Moda'nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez oturuyor. Doya Doya Moda haftanın finali hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA ELENEN İSİM KİM OLDU?

Doya Doya Moda elenen isim henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA 3 OCAK BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 3 Ocak birincisi 2 kişi oldu. Bu hafta kolyeyi Yaren Medin ve Su Baher kazandı.





DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?

1- Emel Başkan

2- Yaren Medin

3-Merve Karabul

4- Su Baher

5- Ferda Nur Başaran

6- Sündüz Durmaz

7- Ahsen Perkitli