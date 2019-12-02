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Doya Doya Moda Emel kimdir? Doya Doya Moda Emel kaç yaşında?

Doya Doya Moda Emel kimdir? Doya Doya Moda Emel kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm Doya Doya Moda takipçileri tarafından merak ediliyor. Kombinleri, açıklamaları ve tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Emel Başkan hakkında araştırmalar yapılıyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olarak karşımıza çıkıyor. Heyecanlı dakikaların yaşandığı Doya Doya Moda yarışmasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Ekranların yeni yarışması Doya Doya Moda'da heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Doya Doya Moda Emel kimdir? Doya Doya Moda Emel kaç yaşında? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade etmeye çalıştığı yarışmada sular durulmuyor. Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olarak karşımıza çıkıyor. 
 
DOYA DOYA MODA EMEL KİMDİR? 
Aslen Konyalı olan Emel Başkan, 30 yaşında ve evli. 85 kilo ve 46 beden olan Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirterek rakiplerine hiç şans tanımadı.
 

 
DOYA DOYA MODA FORMATI NE?
Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.
 
Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak. 
 
“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.  

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