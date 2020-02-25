25 Şubat 2020 Salı 12:01 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 12:01

Tarzlarını konuşturmaya gelen 42 beden ve üzeri 7 stil tutkunu yarışmacı, Doya Doya Moda'da kazanan isim olmak için mücadele veriyor. Bu mücadeleye yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'ya bu hafta iki yeni yarışmacı katıldı. Bu isimlerden biri de Gözde Akgün oldu. Doya Doya Moda Gözde Akgün kimdir? Doya Doya Moda Gözde kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı. Doya Doya Moda Gözde hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

DOYA DOYA MODA GÖZDE AKGÜN KİMDİR?

Gözde Akgün, aslen Çorumlu. İstanbul'da yaşayan Gözde Akgün takı tasarımcısı. 1.74 boyunda olan Gözde Akgün 82 kilo, 42-44 beden giyiyor.

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.