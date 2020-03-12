Doya Doya Moda güncel puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

12 Mart 2020 Perşembe 15:54 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 15:54

Doya Doya Moda güncel puan durumu tüm yarışma takipçileri tarafından merak ediliyor. Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşan Doya Doya Moda hergün eğlenceli dakikalar yaşanıyor. Ekranların sevilen yarışmasında yarın final heyecanı yaşanacak. Haftanın en yüksek puanını alan kişi altın kolyenin sahibi olurken, en düşük puanını alan yarışmacısı ise programa veda ediyor. İşte tüm merak edilenler..

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU NASIL?

Doya Doya Moda'da bugünün birincisi 20 puanla Sündüz oldu. Yarın yarışmada final heyecanı yaşanacak.

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER

Sündüz

Özde

Sena

Betül

Derya

Emel

Su