Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Doya Doya Moda haftanın birincisi kim? Doya Doya Moda 13 Aralık kim elendi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Doya Doya Moda'da 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı günün en iyi kombinini yapmak için yarışıyorlar. Doya Doya Moda'nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez oturuyor. Doya Doya Moda'da haftanın finaline dair tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda haftanın birincisi henüz belli olmadı. Doya Doya Moda haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA 13 ARALIK KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da elenen isim de henüz açıklanmadı.

DOYA DOYA MODA FORMATI NE?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

EDANUR DEMİR KİMDİR?

Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Edanur Demir, Yaprak Sultan Uzanmaz'ın elenmesinin ardından yarışmaya dahil oldu. 21 yaşında olan Edanur, Gazi Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okuyor.

EMEL BAŞKAN KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Emel Başkan, 30 yaşında ve evli. 85 kilo ve 46 beden olan Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirterek rakiplerine hiç şans tanımadı.

MİRAÇ TORTULLU KİMDİR?

35 yaşındaki Miraç Tortullu aslen Giresunlu. Evli ve ev hanımı olan Miraç Tortullu 105 kilo 48 beden giyiyor. Moda için doğdum moda için yaşarım diyen Miraç Tortullu bir hayli iddialı..

SU BAHER KİMDİR?

21 yaşındaki Su Baher aslen İranlı ve öğrenci. 1 senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, Doya Doya Moda'nın dikkat çeken isimlerinden.

FERDA NUR BAŞARAN KİMDİR?

23 yaşındaki Ferda Nur Başaran, büyük beden modellik yapıyor. Eğlenceli bir o kadar da dişli. 94 kilo olan Ferda Nur, 46 beden giyiyor.

BEYZA YILMAZ KİMDİR?

Haber spikeri olan Beyza Yılmaz 35 yaşında. 96 kilo olan Beyza Yılmaz 46 beden giyiyor.

SÜNDÜZ DURMAZ KİMDİR?

28 yaşındaki Sündüz Durmaz aslen Cezayirli. Evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. 44 bedende olan yarışmacı 84 kilo.