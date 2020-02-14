14 Şubat 2020 Cuma 14:27 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 14:27

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanacak. Tüm Doya Doya Moda takipçileri Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 14 Şubat kim elendi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Doya Doya Moda'da 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı günün en iyi kombinini yapmak için birbirleri ile yarışıyorlar. Doya Doya Moda'nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez oturuyor. Doya Doya Moda haftanın finaline dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Doya Doya Moda haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

DOYA DOYA MODA 14 ŞUBAT KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda 14 Şubat elenen isim henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.