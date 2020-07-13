Doya Doya Moda İmani Dolar kimdir? Doya Doya Moda İmani Dolar kaç yaşında, nereli?

13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:59 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:59

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarının kimler olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor. Doya Doya Moda 2. sezon yeni yarışmacılarının isimleri, yaşları ve nereli oldukları belli oldu. Doya Doya Moda yarışması geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı. 2. sezonla hafta içi yeniden TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarından İmani Dolar kimdir? Doya Doya Moda İmani Dolar kaç yaşında, nereli? Geçen sezon izleyenleri tarafından merak edilen ve araştırılan Doya Doya Moda'nın yeni sezon yarışmacılarının isimleri belli oldu. Doya Doya Moda İmani Dolar'ın yaşı, kilosu ve nereli olduğu hakkında tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Doya Doya Moda yarışmasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Doya Doya Moda yeni sezon 13 Temmuz'da öğlen saat 12.30'da Tv8 ekranlarında yayınlanmya başladı. Birinci sezonda yarışmacıların hayatları ve kim oldukları da oldukça merak edilmişti. Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarından İmani Börteçine Dolar kimdir? Doya Doya Moda İmani Dolar kaç yaşında, nereli? soruları yarışmayı izleyenler tarafından merak ediliyor. Doya Doya Moda yeni yarışmacıları şimdiden merak uyandırdı. İşte Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarından İmani Dolar ve haklarında bilinmesi gerekenler.

DOYA DOYA MODA İMANİ DOLAR KİMDİR?

Doya Doya Moda İmani Dolar 23 yaşında ve Aslen Mersinli olan İmani Börteçine Dolar ismi ile dikkat çeken yarışmacılardan biri. Bursa'da doğduğunu söyleyen İmani Dolar 20 yıldır İstanbul'da yaşıyor. 1.74 boyunda 81 kilo olan yarışmacı 42 beden. 5 senedir estetisyenlik yaptığını söyleyen İmani Dolar, 'Buraya birinci olmaya geldim, rakiplerim benden korkmalılar' dedi.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından İmani Dolar hakkında detaylı aramalar başladı. Yeni sezonda farklı yarışmacıların olacağı Doya Doya Moda'da İmani Dolar ismi ön plana çıktı. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olarak karşımıza çıkıyor.

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de yayınlanıyor.