Doya Doya Moda İzel kimdir? Doya Doya Moda İzel Şener kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm Doya Doya Moda takipçileri tarafından merak ediliyor. Doya Doya Moda yarışmasında 5 gün boyunca büyük bedene sahip yarışmacılar kendilerine verilen konsept dahilinde fizikleri için en uygun ve en şık kıyafeti almak için çabalıyorlar. Günün en iyi puanını almak için uğraşan yarışmacılar oldukça iddialı. Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı İzel Şener de kombinleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Doya Doya Moda yarışmacısı İzel hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA İZEL KİMDİR?

Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı İzel Şener 1999 yılı Bilecik doğumlu. Eskişehir'de yaşayan İzel Şener yerel bir gazetede çalışıyor. Birinci olmayı hedefleyen İzel Şener, arkadaşlarının kendisinden öğrenecek çok şeyleri olduğunu belirtiyor.

Lakabının "Afrodit" olduğunu söyleyen İzel Şener, "Doya Doya Moda'nın Afrodit'i olmaya geldim" diyor.

DOYA DOYA MODA FORMATI NE?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.