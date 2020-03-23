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Doya Doya Moda Mira kimdir? Doya Doya Moda Mira Muhtarzade kaç yaşında, nerelidir?

Doya Doya Moda Mira kimdir? sorusunun yanıtı tüm Doya Doya Moda izleyicileri tarafından merak ediliyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşan Doya Doya Moda yarışmasında hergün eğlenceli dakikalar yaşanıyor. Ekranların sevilen yarışmasında kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadın, moda alanında kendini en iyi ifade etmeye çalışıyor. Bu hafta programa yeni katılan Mira Hanım ilk günden dikkatlari üzerine çekmeyi başardı. Doya Doya Moda Mira Muhtarzade hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23 Mart 2020 Pazartesi  13:49 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 13:49
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Doya Doya Moda Mira kimdir? Doya Doya Moda Mira Muhtarzade kaç yaşında, nerelidir? gibi soruların yanıtları tüm Doya Doya Moda izleyicileri tarafınddan merak ediliyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olarak karşımıza çıkıyor. Bu hafta programa yeni katılan Mira Hanım ilk günden dikkatlari üzerine çekmeyi başardı. Doya Doya Moda Mira Muhtarzade hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

DOYA DOYA MODA MİRA KİMDİR?

Doya Doya Moda Mira Muhtarzade, aslen İranlı ve 23 yaşında. Moda ile ilgilenen Mira Muhtarzade, modellik yapıyor. 3 yıldır İstanbul'da yaşıyor. 1.64 boyunda Mira Muhtarzade, 72 kilo, 42-44 beden giyiyor.

DOYA DOYA MODA FORMATI NE?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez

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