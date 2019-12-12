Türk televizyonlarda bir ilke imza atacak olan Doya Doya Moda, tüm zamanların en büyük moda kapışmasına sahne olmaya devam ediyor. Tarzlarını konuşturmaya hazırlanan 42 beden ve üzeri 7 stil tutkunu yarışmacı, Doya Doya Moda'da kazanan isim olmak için mücadele veriyor. Tüm izleyiciler Doya Doya Moda Miraç kimdir? Doya Doya Moda Miraç Tortumlu kim? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar.

DOYA DOYA MODA MİRAÇ KİMDİR?

Miraç Tortullu, evli ve ev hanımı. Moda için doğdum moda için yaşarım diyen Miraç Tortullu bir hayli iddialı. Miraç Tortullu 105 kilo 48 beden giyiyor. Doya Doya Moda yarışmacısı Miraç, aslen Giresunlu.

DOYA DOYA MODA FORMATI NE?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.