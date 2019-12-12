14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7846
  • 6,4447
  • 274.271
  • 109274
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Doya Doya Moda Miraç kimdir? Doya Doya Moda Miraç Tortumlu kim?

Doya Doya Moda Miraç kimdir? Doya Doya Moda Miraç Tortumlu kim? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türk televizyonlarda bir ilke imza atacak olan Doya Doya Moda, tüm zamanların en büyük moda kapışmasına sahne oluyor. Tarzlarını konuşturmaya hazırlanan 42 beden ve üzeri 7 stil tutkunu yarışmacı, Doya Doya Moda'da kazanan isim olmak için mücadele veriyor. Doya Doya Moda da kombinleri ve açıklamaları ile dikkat çeken Miraç Tortumlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Doya Doya Moda Miraç'a dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk televizyonlarda bir ilke imza atacak olan Doya Doya Moda, tüm zamanların en büyük moda kapışmasına sahne olmaya devam ediyor. Tarzlarını konuşturmaya hazırlanan 42 beden ve üzeri 7 stil tutkunu yarışmacı, Doya Doya Moda'da kazanan isim olmak için mücadele veriyor. Tüm izleyiciler Doya Doya Moda Miraç kimdir? Doya Doya Moda Miraç Tortumlu kim? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. 
 
DOYA DOYA MODA MİRAÇ KİMDİR? 
Miraç Tortullu, evli ve ev hanımı. Moda için doğdum moda için yaşarım diyen Miraç Tortullu bir hayli iddialı. Miraç Tortullu 105 kilo 48 beden giyiyor. Doya Doya Moda yarışmacısı Miraç, aslen Giresunlu.
 

 
DOYA DOYA MODA FORMATI NE?
Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.
 
Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak. 
 
“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.  

HDP yine şaşırtmadı, ilçe başkanları o teröristle yakalandı! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BKM'den 'bazı kredi kartı bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama

BKM'den 'bazı kredi kartı bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama

Kayıp dağcının eşinden yürek yakan paylaşım

Kayıp dağcının eşinden yürek yakan paylaşım

Amazon'un sahibi Bezos'un uzay aracı fırlatıldı

Amazon'un sahibi Bezos'un uzay aracı fırlatıldı

Başkan Erdoğan, Çorum Valisi ile görüşüp bilgi aldı

Başkan Erdoğan, Çorum Valisi ile görüşüp bilgi aldı

İşte insanlığın sonunu getireceği düşünülen felaketler

İşte insanlığın sonunu getireceği düşünülen felaketler

Lüks rezidansta vahşet: Bavuldan kadın cesedi çıktı

Lüks rezidansta vahşet: Bavuldan kadın cesedi çıktı

'Türkiye'nin nasıl güzel bir yer olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyorum'

'Türkiye'nin nasıl güzel bir yer olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyorum'

PUPG oyunu can aldı!

PUPG oyunu can aldı!
 

POPÜLER HABERLER

HDP yine şaşırtmadı, ilçe başkanları o teröristle yakalandı! İşte o anlar...

HDP yine şaşırtmadı, ilçe başkanları o teröristle yakalandı! İşte o anlar...

Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu

Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tescillendi! Dana eti ve sebzeyle yapılıyor, kentin yeni lezzeti olmaya aday

Tescillendi! Dana eti ve sebzeyle yapılıyor, kentin yeni lezzeti olmaya aday

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA