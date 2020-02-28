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Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta?

Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta? gibi soruların yanıtları tüm Doya Doya Moda takipçileri tarafından merak ediliyor. Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda bugün yayın akışında yer almıyor. Doya Doya Moda'da 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı günün en iyi kombinini yapmak için birbirleri ile yarışıyorlar. Doya Doya Moda'nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez oturuyor. Doya Doya Moda hakkında merak edilenlerin tümü sizlerle..

28 Şubat 2020 Cuma  13:03 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 13:03

Doya Doya Moda neden yok? Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta? gibi soruların yanıtları tüm Doya Doya Moda izleyicileri tarafından merak ediliyor. Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda bugün yayın akışında yok. Doya Doya Moda'da 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı günün en iyi kombinini yapmak için birbirleri ile yarışıyorlar. Doya Doya Moda'nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez oturuyor.

DOYA DOYA MODA NEDEN YOK?

Doya Doya Moda bugün Tv8 yayın akışında yer almıyor. Dün İdlib'de Suriye rejiminin hain saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit oldu. Bu nedenle Doya Doya Moda ekranda olmayacak.

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.

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