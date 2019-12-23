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Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda formatı ne, yarışmacıları kimler?

Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda formatı ne, yarışmacıları kimler? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor 'Doya Doya Moda'nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez oturuyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'da heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Doya Doya Moda yarışması hakkında tüm detaylar haberimizde..

23.12.2019  11:41 - Güncelleme: 23.12.2019  11:41
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda hakkında araştırmalar yapılıyor. Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda formatı ne, yarışmacıları kimler? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. İlgi ile takip edilen yarışma programında kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadelesi ekranlara geliyor. 'Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olarak karşımıza çıkıyor. Doya Doya Moda yarışması hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? 
Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Doya Doya Moda yarışmasının yeni bölümü 12:45'te başlıyor.
 

 
 
DOYA DOYA MODA FORMATI NE?
Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.
 
Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak. 
 
“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de. 
 

 
YARIŞMACILARI KİMLER? 
1- Emel Başkan
2-  Miraç Tortullu
3-Su Baher
4- Ferda Nur Başaran
5- Sündüz Durmaz
6- İzel Şener

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