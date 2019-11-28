Doya Doya Moda Sündüz kimdir? Doya Doya Moda Sündüz Durmaz kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından yoğun bir şekidle araştırılıyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'da heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Doya Doya Moda Sündüz tavırları ve konuşmaları ile dikkat çekiyor. Doya Doya Moda Sündüz'e dair tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA SÜNDÜZ DURMAZ KİMDİR?

28 yaşındaki Sündüz Durmaz aslen Cezayirli. Evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. 44 bedende olan yarışmacı 84 kilo.

DOYA DOYA MODA FORMATI NE?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.