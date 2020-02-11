11.02.2020 11:19 - Güncelleme: 11.02.2020 11:19

10 Şubat 2020 Doya Doya Moda'da yeni haftada yeni yarışmacı yarışmaya dahil oldu. Azerbaycanlı yarışmacı Yakut Hüseyinli, 27 yaşında ve yarışmaya katılmadan öncesinde satış temsilcisi olara görev yapıyordu. Doya Doya Moda Yakut hakkında araştırmalar hız kazandı. Doya Doya Moda Yakut kimdir? Doya Doya Moda Yakut Hüseyinli kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm Doya Doya Moda takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Doya Doya Moda Yakut Hüseyinli hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik..

DOYA DOYA MODA YAKUT KİMDİR?

Azerbaycanlı yarışmacı Yakut Hüseyinli, 27 yaşında ve yarışmaya katılmadan öncesinde satış temsilcisi olara görev yapıyordu. Doya Doya Moda Yakut Hüseyinli 1,69 boyunda, 81 kilo ve 44 beden olarak yarışmaya katılıyor.

DOYA DOYA MODA FORMATI NE?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.