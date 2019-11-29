Doya Doya Moda Yaprak kimdir? Doya Doya Moda Yaprak Sultan kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ekranların yeni yarışma programı Doya Doya Moda'da 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı en iyi kombini yaparak en yüksek puanı almak için uğraşıyorlar. Tavırları, yorumları ve kombinleri ile adından söz ettiren Yaprak hakkında araştırmalar da gerçekleştiriliyor.

DOYA DOYA MODA YAPRAK SULTAN UZANMAZ KİMDİR?

33 yaşındaki Yaprak Sultan Uzanmaz, gurbetçi bir ailenin moda aşığı kızı. Fuar organizasyonları yapan Sultan Uzanmaz, 44 beden giyiyor ve Türkiye'nin en tarz kadını benim diyor.

DOYA DOYA MODA FORMATI NE?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.