23.12.2019 14:24 - Güncelleme: 23.12.2019 14:24

Doya Doya Moda yarışmasında bugün yeni hafta başlıyor. Doya Doya Moda Yaren kimdir? Doya Doya Moda Yaren Medin kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Tarzlarını konuşturmaya gelen 42 beden ve üzeri 7 stil tutkunu yarışmacı, Doya Doya Moda'da kazanan isim olmak için mücadele veriyor. Geçtiğimiz hafta yeni yarışmacı Ecenur Sarıhasan yarışmaya veda etti. Bu hafta yeni yarışmacı olarak Yaren Medin katıldı. Yeni yarışmacı Doya Doya Moda Yaren hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA YAREN KİMDİR?

Aslen Ordulu olan Yaren Medin, doğuma büyüme İstanbullu. Gazeteci olan Yaren, aktif olarak büyük beden mankenliği yapıyor. 16-17 yaşından beri modaya ilgi duyan Yaren, yabancı tasarımcıları, şarkıcıları takip etmeyi seviyor ve onlara benzer şeyler kullanmaya çalıştığını söylüyor.

DOYA DOYA MODA'DA BU HAFTANIN YARIŞMACILARI

1- Emel Başkan

2- Yaren Medin

3- Miraç Tortullu

4- Su Baher

5- Ferda Nur Başaran

6- Sündüz Durmaz

7- İzel Şener

DOYA DOYA MODA FORMATI NE?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.