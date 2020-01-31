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Doya Doya Moda yarışmacısı Cansel Demirelli kimdir? Doya Doya Moda Cansel kaç yaşında?

Doya Doya Moda yarışmacısı Cansel Demirelli kimdir? Doya Doya Moda Cansel kaç yaşında? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Doya Doya Moda'da keyifli dakikalar yaşanıyor. Doya Doya Moda'nın yeni yarışamcısı Cansel Demirelli yarışmanın iddialı isimlerinde. Doya Doya Moda yarışmacısı Cansel Demirelli hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

31.01.2020  15:04 - Güncelleme: 31.01.2020  15:04

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Doya Doya Moda'da keyifli dakikalar yaşanıyor. Doya Doya Moda yarışmacısı Cansel Demirelli kimdir? Doya Doya Moda Cansel kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm Doya Doya Moda izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Doya Doya Moda yarışmacısı Cansel Demirelli hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACISI CANSEL DEMİRELLİ KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacısı Cansel Demirelli İstanbul'da Arel Üniversitesi'nden Mimari Restorasyon bölümü mezunudur. Cansel Demirelli 22 yaşında ve 45 beden.

Doya doya Moda Cansel Demirelli boyu : 1.76

Doya Doya Moda Cansel Demirelli kaç kilo : 91

Doya Doya Moda Cansel Demirelli kaç beden : 45

Kayıp epilepsi hastasını arama çalışmaları sürüyor

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