Doya Doya Moda yayın saati değişti mi? Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

06 Nisan 2020 Pazartesi 17:33 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 17:33

TV8 yayın akışında Doya Doya Moda yarışmasının saatinin değiştirildiği görüldü. Doya Doya Moda saati değişti. Hafta içi her gün ekranlara gelecek olan Doda Doya Moda programının yeni saati izleyicileri tarafından merak ediliyor. TV8'de hafta içi saat 12:45'de ekrana gelen Doya Doya Moda yarışmasının yayın saatinde değişiklik yapıldı. Peki Doya Doya Moda bundan sonra saat kaçta başlayacak? Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte saati değişen Doya Doya Moda programının yayınlanacağı yeni saatler.

Hafta içi her gün izleyicisini ekrana kilitleyen Doya Doya Moda yarışması bugün her zamanki saatinde ekrana gelmedi. Durum böyle olunca izleyenler, Doya Doya Moda yarışması hakkında bilgi almak için arayışa koyuldu. İşte Doya Doya Moda yarışmasının yeni yayın saati...

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Doya Doya Moda yarışması bugünden itibaren hafta içi her gün saat 15:30'da yayınlanacağı belirtildi.

DOYA DOYA MODA FORMATI

Doya Doya Moda isimli gündüz kuşağı programında fazla kiloları olan 8 kadın yarışmacı moda alanında kendini en iyi şekilde ifade etmeye çalışıyor. Hafta boyunca yüksek puanı toplayan yarışmacı ise altın kolyenin sahibi olarak birinci seçiliyor. Jüriden en düşük puanı alan yarışmacı ise haftanın finalinde programa veda ediyor. Yarışmacılardan Su, Emel, Betül, Özde, Mira gibi yarışan isimlerin kaç puan aldığı ise merak konusu oldu.

GEÇEN HAFTA DOYA DOYA MODA'DA NELER OLMUŞTU?

Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı büyük beden moda yarışması olan Doya Doya Moda'da da yarışmacılar bu hafta iki takıma ayrılarak kombinlerini yarıştırdı. Her gün bir yarışmacının kaptanlık yaptığı takım yarışlarının sonunda 1 kişi hem "hafta birincisi" unvanına sahip oldu hem de altın kolyeyi kazandı.

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi 110 puanla Sündüz oldu. 110 puan toplayan Cezayirli yarışmacı altın kolyeyi almaya hak kazandı. Eleme potasına kalan üç isim ise Emel, Sena ve Nadire oldu. Yarışmadaki ilk haftasını geride bırakan Nadire, eleme potasından kurtuldu. Son ikiye ise Sena ve Emek kaldı. Kemal Doğulu'nun "kötü bir kaptandın Emel ve böyle bir durumda bütün sorumluluk kaptanlarından sözleri" Emel'in elendiği ihtimalini akıllara getirse de Doya Doya Moda'dan elenen isim ise Sena oldu.

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Doya Doya Moda yarışmasının yeni bölümü 15:30'da başlıyor.