12 Temmuz 2020 Pazar 18:36 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 18:36

TV8 ekranlarının en çok izlenen fenomen yarışma programlarından Doya Doya Moda yeni sezonu başlıyor. 3 Temmuz Cuma günü 1. Sezon finalinde şampiyonunu belirleyen Doya Doya Moda, yeni sezona ara vermeden devam ediyor. Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Seray Sever’in jüri üyeliğini üstlendiği Doya Doya Moda’nın yeni bölümleri 13 Temmuz itibariyle yayınlanmaya başlayacak. 42 beden ve üzeri bayanların şıklık adına birbirleriyle kıyasıya mücadele verdiği yarışma Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarının kim olduğu şimdiden merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacıları kimler? Doya Doya Moda yeni yarışmacıların isimleri açıklandı mı? İşte konu ile ilgili ayrıntılar.

DOYA DOYA MODA YENİ SEZON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Doya Doya Moda yeni sezon 13 Temmuz'da öğlen saat 12.30'da Tv8 ekranlarında yayınlanacak. Yarın başlayacak olan Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacıları kimler? Birinci sezonda yarışmacıların hayatları ve kim oldukları da oldukça merak edilmişti. Doya Doya Moda yeni yarışmacıların isimleri şimdiden merak uyandırdı. İşte Doya Doya Moda yeni sezon ve yarışmacıları hakkında bilinmesi gerekenler.

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez.

DOYA DOYA MODA YENİ SEZON YARIŞMACILARI

Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarından bazıları Aslı Adıyaman, İmani Dolar ve Birben Coşkun olarak biliniyor. Yeni sezon 2. fagmanı Instagram hesabında yayınlayan Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacıları videoda görülüyor.

Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarının olduğu tanıtıma Doya Doya Moda Instagram hesabından ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA YENİ SEZON TANITIMI





DOYA DOYA İLK SEZON ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da şampiyon olan isim 3 Temmuz Cuma günü belli oldu. Doya Doya Moda ilk sezonunda alınan puanlar doğrultusunda; 4. Hanzade, 3. Su, 2. Sündüz, 1. ise Betül oldu. Doya Moda şampiyonu olan isim Betül, 50 bin TL'lik ödülü de almaya hak kazandı.

Doya Doya Moda Aslı Adıyaman



Doya Doya Moda Birben Coşkun

Doya Doya Moda İmani Dolar