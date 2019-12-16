Doya Doya Moda'da her gün heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Doya Doya Moda yeni yarışmacı Ecenur Sarıhasan kimdir? Ecenur Sarıhasan kaç yaşında nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'da keyif dolu dakikalar izleyicileri etkiliyor. Bugün Doya Doya Moda'ya yeni bir yarışmacı katıldı. Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Ecenur Sarıhasan hakkında tüm merak edilenler haberimizde..

DOYA DOYA MODA YENİ YARIŞMACI ECENUR SARIHASAN KİMDİR?

Doya Doya Moda yeni yarışmacı Ecenur Sarıhasan 23 yaşında. 1.70 boyunda olan Ecenur Sarıhasan 91 kilo. Aslen Rizeli olduğunu söyleyen Ecenur Sarıhasan ayrıca Beslenme Uzmanı.

DOYA DOYA MODA FORMATI NE?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.