İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2024 Pazartesi / 17 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5312
  • EURO
    36,4451
  • ALTIN
    2880.32
  • BIST100
    9364.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • DP'de istifa depremi! 2 isim birden görevi bıraktı
Güncel

DP'de istifa depremi! 2 isim birden görevi bıraktı

Demokrat Parti'de (DP) istifa depremi yaşandı. DP'nin İstanbul vekili Cemal Enginyurt ve İzmir vekili Salih Uzun sosyal medya hesaplarından istifa ettiklerini açıkladı.

DHA18 Kasım 2024 Pazartesi 14:18 - Güncelleme:
DP'de istifa depremi! 2 isim birden görevi bıraktı
ABONE OL

Demokrat Parti (DP) İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun, partilerinden istifa ettiğini duyurdu.

DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından, "Bugün itibari ile Demokrat Parti'den istifa ediyorum. Yüce Türk milletine ve kamuoyuna arz ederim" notuyla video mesaj yayınladı.

"GENEL BAŞKANI UYARDIK"

Enginyurt, video mesajda, 4 yıldır Demokrat Parti'de siyaset yaptığını ve bugün önemli bir karar aldığını belirterek, "Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, merkez bir oluşumun şart olduğunu gösterdi. Bu maksatla Demokrat Parti'de 2025 Mart ayında kongre yapılması için karar alınmıştı. Kongreye kadar merkez sağı toparlamak için Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve başka partilerde siyaset yapan insanların bir araya gelmesiyle bir merkez oluşturalım istedik. Fakat Demokrat Parti aniden kongre kararı aldı ve 17 Kasım'da kongre yaptı. Biz Sayın Genel Başkanı kibar bir şekilde uyardık; 'Bu ani kongre kararının Demokrat Parti'ye bir faydası olmaz' dedik. Ama ısrarla kongre gerçekleşti. Bu saatten sonra Demokrat Parti'de düşüncemizin kabul görmediği, mücadelemizin takdir edilmediği anlayışından hareketle partide bulunamayacağımızı gördüm. Bugün itibarıyla Demokrat Parti'den istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

UZUN: SORUMLULUĞA UYGUN DAVRANILMADI

İzmir Milletvekili Salih Uzun da istifasını sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Uzun, "33 yıl önce girdiğim ve genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime bugün veda ediyorum. Öncelikle Anavatan Partisi'nden itibaren şimdiye kadar yol arkadaşlığı yaptığım, ülkemin her köşesindeki Demokrat Parti ailemin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yollarımız yine mutlaka kesişecektir. Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır. Türkiye'nin geleceği, uçlara savrulan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalıdır. Merkez zaruridir. Makul mümkündür" dedi.

31 Mart öncesi CHP'nin İstanbul ittifakı dağıldı

Aytun Çıray ile Cemal Enginyurt'tan 'Ruanda'dan gelen uçak' yalanı

Enginyurt'tan skandal açıklama: Vatandaşa ve Selçuk Bayraktar'a kin kustu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.