Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Ben, entelektüel, ilmi, akademik ve siyasi toplumsal bakımdan en büyük fedakarlığı yaptım, 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakarlık bu." ifadelerini kullandı.

Sözcü TV yayınında konuyla ilgili açıklamada bulunan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, bu sözleri ti'ye aldı.

'MUHTEŞEM OY ALABİLECEK PARTİYE 10 MİLLETVEKİLİ VERİYOR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Demokrat Parti'ye üç milletvekili verdiğini anımsatan Enginyurt, "Davutoğlu gibi başbakanlık yapmış, bu ülkeyi yönetmiş, Gelecek Partisi gibi geleceği, ufku açık yani oy noktasında muhteşem oy alabilecek partiye 10 milletvekili veriyor. Yazık günah yani. Davutoğlu'nun partisine 10 milletvekili vermek Allah'tan reva mı? Dolayısıyla Ahmet Davutoğlu büyük fedakarlık yapmış oluyor." dedi.

'TEK BAŞINA SEÇİME GİRSEYDİ 40 MİLLETVEKİLİ ÇIKARIRDI'

Davutoğlu'nun 40-50 milletvekili alması gerektiğini belirten Enginyurt, "Kemal Bey büyük bir haksızlık yaptı. Kemal Bey, Ahmet Bey'i hem partisinin hem de Türkiye'nin önünde küçük düşürdü. Ne demek Gelecek Partisi'ne 10 milletvekili. Gelecek Partisi'nin 40 milletvekili alması gerekiyor. Ahmet Davutoğlu tek başına seçime girseydi 40 milletvekili çıkarırdı. Dolayısıyla büyük bir fedakarlık yapmıştır. Bu fedakarlığı da seçim dönemi söylememiştir. Şimdi söyleyerek o günün pişmanlığını ifade ediyor." diye konuştu.