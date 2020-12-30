Dr. Beyaz: Kovid-19'u yenmek aşılarla mümkün

AA 30 Aralık 2020 Çarşamba 11:12 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 11:12

Harvard Üniversitesinde immünoloji alanında doktorasını tamamladıktan sonra New York eyaletindeki Cold Spring Harbor'daki bir laboratuvarda araştırma grubu kurarak bağışıklık sistemi, kanser ve beslenme üzerine çalışmalar yapan Beyaz, Kovid-19 aşıları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınının insanlık için zor bir tecrübe olduğunu belirten Beyaz,''Bu pandemi çok tahribata neden oldu ama aynı zamanda insanların bir amaç için bir araya gelirse neler yapabileceğini gösterdi. Aşının bir seneden az bir zamanda bulunması böyle bir mucize ve bunun gücüne inanarak bu sonraki yılda daha güzel şeyler olabileceğini umut ediyorum.” ifadelerini kullandı.

- “Onlarca yılın, binlerce bilim insanının emeği var“

Beyaz, 2021’e girerken toplumun bütün katmanlarının salgına karşı sabırlı olması gerektiğini belirterek, aşılara karşı insanların komplo teorileri yerine daha gerçekçi yaklaşması gerektiğini söyledi.

Aşıların geliştirilmesin arkasında büyük bir emek olduğunu vurgulayan Beyaz, şöyle devam etti:

“Bu aşıların bir seneden daha az zamanda bulunmasının altında onlarca yıllık çalışma var. Mesela, mRNA’ların tedavide kullanılması konsepti neredeyse 15-20 yıllık bilimsel araştırmaların ürünü. Bunlar Kovid-19'a özel çalışmalar değildi. Yani bu bir yılda olan bir şey değil, altında onlarca yılın ve binlerce bilim insanın emeği var ama niye pandemi zamanında bir senede bulduk, çünkü bütün dünya durdu ve bütün olanaklar bu probleme odaklandı.”

Beyaz, aşılara karşı insanların korkusunun bilgisizlikten kaynaklandığına işaret ederek, “Pandemi çıktığı zaman biz bilim insanları da neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyorduk. Bu yeni bir virüs, benzerlerini tanıyorduk. Şimdi yeterli bilgiye ulaştık. Bunu fırsat bilen komplo teorisyenleri, korkular üzerine kriz zamanı fırsatçılığı yapanlar güvensizlik ortamı yaratamaya çalıştılar. Halka ben şunu tavsiye ediyorum, bilime ve doktorlara güvenmeleri lazım. Şimdiye kadar hastalıkların çözümünde nasıl güvendiyseler, Kovid-19'da da aynı çaba sarf ediliyor.” diye konuştu.

-'Aşı, insanlığın bulduğu en büyük buluşlardan birisi'

Türkiye’nin Çin’de üretilen SinoVac aşısını almak için anlaşma yapması nedeniyle bazılarınca dillendirilen endişelere de değinen Beyaz, insanların faz çalışmaları tamamlanan ve etkinliği kanıtlanan her aşıyı gönül rahatlığı ile kullanabileceğini söyledi.

Beyaz, Çin aşısının, 60-70 yıldır kullanılan diğer aşıların teknolojisine dayandığını, birçok hastalıkta buna benzer aşıların uygulandığını belirterek, “Aşı, insanlığın bulduğu en büyük buluşlardan birisi, cep telefonundan, arabadan, uçaktan daha önemli. Çünkü biz aşıyı geliştirmeden önce bütün salgın hastalıklardan kırılıyorduk. Tarih okuyanlar daha iyi bilir, nice imparatorluklar salgın hastalıklardan dolayı çöktü. Biz 18-19 yüzyılda aşıyı hayata geçirdiğimiz için çocuk felci, kızamık gibi hastalıkları yendik.” değerlendirmesinde bulundu.

Aşıların amacının vücut hasta edici mikropla karşılaşmadan önce onu bağışıklık sistemine tanıtmak olduğunu aktaran Beyaz, “Kovid-19'u yenmek aşılarla mümkün. Herkese şunu öneriyorum, ulaşabildikleri her aşıyı olsunlar, çünkü toplum eğer bu pandemiyi yenecekse ancak herkes aşılanırsa yenebilir. Neden? Çünkü bu salgının yayılmasını topluma en az yüzde 70 bağışıklık kazandırarak sonlandırabiliriz.” dedi.

-'Virüs tamamen mutasyona uğrarsa, Çin aşısı daha avantajlı olabilir'

İngiltere’de ortaya çıkan Kovid-19’un mutasyona uğramış türü hakkında verilerin henüz az olduğunu belirten Beyaz, ancak yapılan erken analizlerin mevcut aşıların bu türe karşı da etkili olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Beyaz, bütün canlıların zamanla mutasyona uğramasının normal olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Eğer virüs tamamen mutasyona uğrarsa o zaman aşıların etkinliğinde problemler yaşanabilir. Mesela Çin aşısı bu durumda daha avantajlı bir yere sahip olabilir. Çünkü o yöntemde bütün virüs öldürülerek insanlara enjekte ediliyor ve bağışıklık sistemine tanıtılıyor ve sistem buna antikor yanıtı geliştiriyor, vücutta virüs yayılmadan öldürme yeteneği kazanıyor. Aşı da bu noktada en etkili tedavi yöntemi, başka çare yok.”

Beyaz, şu an tartışılan Kovid-19 mutasyonunda ciddi bir değişiklik olmadığını dolayısıyla mevcut aşıların kullanımından endişe edilmemesi gerektiğini belirterek, “2021’den beklentim, şu an elimizde bir çözüm var, aşılar. İnsanlık olarak sabırla bilime güvenelim ve aşılanalım. Eğer toplumun yüzde 70-80'i aşıyla bağışıklık kazanırsa biz bu pandemiyi 2021’de yenebiliriz. Herkese tavsiyem bu; işe olumlu yönden bakın, sizi korkutmaya çalışanlara izin vermeyin.” ifadelerini kullandı.