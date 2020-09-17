Dr. Burak Cem: Diyabeti kök hücre tedavisi ile ortadan kaldırmak istiyoruz

17 Eylül 2020 Perşembe 15:21 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 15:21

Pandeminin yaklaştığının ayak sesleri yılbaşında kendini belli etmeye başladığını söyleyen Novo Nordisk Türkiye Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Dr. Burak Cem “Bizim gibi uluslararası firmalar da kendi içimizde bu konuyu istişare etme fırsatı bulduk. Bunun faydasını ise pandemi daha Türkiye’de yokken Çin ve İtalya’da yaşanan olayları uzaktan izleyerek analiz ederek gördük. Biz kendi aramızda konuşarak Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği olarak Sağlık Bakanlığı’ndan daha önce karar aldık ve tüm üye şirketlerimizde evden çalışma sistemini tavsiye ettik” dedi

Bir gece yarısı çalışanlarına mail atarak ertesi gün evden çalışmalarını istediklerini anlatan Dr. Cem, “Bunun sebebi ise daha büyük sıkıntılar yaşandığında ilaç tedariğinin devam edebilecek olmasını görmekti. Bu süreçte de eksiklerimizi görerek, pandemi sürecindeki çalışma sistemimizi baştan oturttuk. Aslında yeni normalde yeni çalışma biçimine dünya olarak geçmiş olduk” dedi

“KORONAVİRÜS İLE BERABER ÖLÜM RİSKİ ARTIYOR”

Diyabet ve obezitenin pandemi ile daha ön plana çıktığını söyleyen Dr. Burak Cem, sebebini ise şöyle açıkladı: “Koronavirüse yakalandığınızda obezite ve diyabetiniz kontrollü değilse ölüm riski artıyor. Diyabet başlı başına büyük bir sorun iken koronavirüs ile direkt ölümcül hale geldi. Özellikle çocuklar başta olmak üzere tüm hastalar kendine çok dikkat etmeli.”

“DİYABET VE OBEZİTEDE AVRUPA BİRİNCİSİYİZ”

Obezite ve diyabette Türkiye’nin ilk sırada yer aldığını söyleyen Novo Nordisk Türkiye Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Dr. Burak Cem “Ülkemizde obezite görülme sıklığı yüzde 36’larda ve 24 milyon obeziteli birey var. Diyabette de görülme sıklığı yüzde 13’lerde, Avrupa birincisiyiz. Maalesef ki bunlar çok büyük rakamlar, her 6 saniyede bir kişi diyabete bağlı komplikasyonlardan hayatını kaybediyordu koronadan önce. Şu anda rakamların ne durumda olduğu konusunda net bir bilgimiz yok” dedi

“VÜCUT KİTLE ENDEKSİNE DİKKAT EDİN”

Dr. Cem sözlerine şöyle devam etti: “Diyabetli bireylere tavsiyem, tedavilerini doktorlarının yönergesinde devam ettirsinler. Herhangi bir kan şekerinin bozulduğu dönemde mutlaka doktorları ile irtibata geçsinler. Doktorunuzu söylediklerine uyun, çünkü diyabeti kontrol edemezseniz hele ki koronavirüse yakalanırsanız hastalığınız daha ağır geçer. Obeziteli bireyler lütfen vücut kitle indeksinizi daha da yükseltmeyin, vücut kitle indeksinde 30’un üzerindeyseniz obezsiniz demektir. Obeziteniz ne kadar yükselirse o kadar riskiniz artar ve eğer koronavirüse yakalanırsanız yoğun bakıma alınma ve ölüm oranınız yükselir. Hareket ve egzersizlerinize mutlaka önem verin, doktor ve diyetisyeninizin programından dışarı çıkmayın.”

“TÜRKİYE’DEN 77 ÜLKENİN OPERASYONU YÖNETİLİYOR”

2018’de Novo Nordisk Türkiye olarak Danimarka’daki genel merkezi ile koordineli bir şekilde Türkiye’ye yatırım yapma konusunda çalışmalarının devam ettiğini aktaran Dr. Burak Cem “Şu anda 77 ülkenin yani 1,3 milyar insanın ilaç operasyonları Türkiye’den yürütülüyor, ülkemizin jeopolitik konumu nedeniyle her yere ulaşmak daha kolay oluyor. Novo Nordisk’in Türkiye’yi stratejik merkez üssü olarak seçmesi hepimiz için gurur verici bir olay oldu.” dedi

Pandemi sürecinde 1 milyon TL’lik yardımda bulunduklarını söyleyen Dr. Cem, tüm fedakar sağlık çalışanlarını yürekten kutladıklarını ve kurum ayırt etmeksizin herkes elini taşın altına koyduğunu, önümüzdeki süreçte de yardımlarının devam edeceği sinyalini verdi.

“DİYABETİ KÖK HÜCRE TEDAVİSİ İLE ORTADAN KALDIRMAK İSTİYORUZ”

İlk olarak Novo Nordisk olarak Tip-1 diyabeti kök hücre tedavisi ile tamamen dünyadan temizlemek istediklerinin altını çizen Dr. Burak Cem “İkincisi, hastaları akıllı molekül ile tedavi etmek istiyoruz. Üçüncüsü de obezitenin bu hızlı yükselişini düşürmek istiyoruz, çünkü obezite ile diyabet birbiri ile çok bağlantılı iki hastalık. İlaç konusunda yeni teknolojileri konuşuyoruz, insanların hayatını kolaylaştıracak tüm yenilikler için çalışmalar devam ediyor. Örnek verecek olursak üretilmesi planlanan akıllı kapsül ile hastaların aynı anda bir çok ilacı alma derdi bitecek ve mide duvarına enjekte olan o kapsül ile tüm ilaç ihtiyaçları karşılanacak” diyerek sözlerine son verdi.