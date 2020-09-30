Dr. Doru: Bizim için en büyük teşekkür, vatandaşın maske takıp kurallara uymasıdır

AA 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:14 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 12:30

Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesinde, 6 müşahede alanı ve acil yoğun bakım ünitesi bulunan acil serviste görevli yaklaşık 20 doktor ve 100'ü aşkın hemşire büyük özveriyle çalışıyor.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinasyonunda, acil serviste alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında, hastaneye gelenlerin girişte ateşleri ölçülüyor, ön bilgileri alındıktan sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor.

Hastaların ilk durağı olan acil serviste Kovid-19 tanılı vakaya müdahale için zamanla yarışan doktorlar, yüzlerine taktıkları kat kat maskeler ve siperlikler, giydikleri koruyucu tulum ve önlükle hastalara şifa dağıtıyor.

- "TABURCU OLAN HASTALARIMIZ ÇOK, BU ANLAMDA MUTLUYUZ"

Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Orhan Delice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Anadolu'nun en büyük hastanesinde görev yaptıklarını belirterek Şehir Hastanelerinin değerinin, salgın döneminde daha çok anlaşıldığını dile getirdi.

Acil serviste 7 yataklı acil yoğun bakım, yeşil, sarı ve kırmızı alan birimlerinde Kovid-19 hastalarına baktıklarını aktaran Delice, "Şimdiye kadar tıbbi ekipman, kişisel koruyucu ve solunum cihazı sıkıntımız olmadı. Çok sayıda hastaya baktık, şifayla taburcu olan hastalarımız çok. Bu anlamda mutluyuz." dedi.

Delice, vatandaşlardan bu süreçte kendilerine maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak destek vermelerini istedi.

Acil serviste çokça dramatik olaylarla karşılaştıklarını anlatan Delice, "Kırmızı alanda hasta bakarken bir sekreter arkadaşımız hem kayıt yapıyor hem de karşısında sedyede yatan annesine bakıyordu, o durum bizi çok duygulandırmıştı. Acile gelen yaşlı çiftin çocukları da gurbette olduğundan birbirlerine destek olmaya çalışması bizi duygusal anlamda çok etkiledi." diye konuştu.

Dr. Delice, Sağlık Müdürü Bedir koordinasyonunda Kovid-19 sürecinin kentte başarılı yürütüldüğüne dikkati çekerek acile gelen her hastanın titizlikle takip edildiğini vurguladı.

- "ACİL SERVİSTE KORUYUCU EKİPMANLARLA ÇALIŞMAK ÇOK ZOR"

Acil serviste görevli doktor Halil İbrahim Doru da Kovid-19 salgınının başından beri bu mücadelenin içinde görev aldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Acil serviste sadece Kovid-19'lu hastalara bakıyoruz. Hastalar sıra beklemeden Kovid-19 tedbirlerine riayet ederek işlemlerini gerçekleştiriyor. Pozitif hastaların girişleri ise farklı bölümlerden yapılıyor. Hastalığı aileme bulaştırmamak için ayrı evde yaşıyorum. Ben hastalığı geçirdim, artık bana bir şey olmaz diyemiyoruz. Çok dikkat edip kurallara uymak lazım. Acil serviste koruyucu ekipmanlarla çalışmak çok zor. Bizim için en büyük teşekkür, vatandaşın maske takıp kurallara uymasıdır."

Acil servis sorumlu hemşiresi Ayşegül Coşar ise kentte sağlık personelinde görülen ilk Kovid-19 vakasının acildeki bir arkadaşının olduğunu belirterek acil serviste hem hekimlerin verdiği tedavileri hastalara uyguladıklarını hem de hemşirelerin psikolojilerinin etkilenmemesi için çaba içinde olduklarını anlattı.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ise zor şartlarda büyük fedakarlık göstererek çalışan sağlık personeline emeklerinden dolayı teşekkür ederek Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanı ve vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Vatandaşların sağlık ordusuna destek olması anlamında tedbirlere uymalarının önemini hatırlatan Bedir, "Genel olarak vatandaşlarımızda farkındalık oluştu, maske konusunda çok yol katettik. Aynı hassasiyetle maske hususundaki uyumun devam etmesi çok önemli. Hepimiz aşıyı bekliyoruz ancak bilmeliyiz ki maske takmak salgına karşı en az aşı kadar önemli." değerlendirmesinde bulundu.