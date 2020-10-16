Dr. Güçlüer: AB Türkiye'yi yanında tutabilmek için daha fazla taviz verecek

DHA 16 Ekim 2020 Cuma 11:51 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 11:51

Terör uzmanı Dr. Eray Güçlüer, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik görüşmelerinin ağırlıklı olarak siyasi eksende ilerlediğini söyledi. Avrupa’nın bundan sonraki dönemde Türkiye’ye daha fazla ihtiyacı olacağını savunan Dr. Eray Güçlüer, “Özellikle Batının Çin ile hesaplaşması yaklaştıkça AB Türkiye’yi yanında tutabilmek için daha fazla tavizler verecek gibi görünüyor” dedi.

AB’DEN TÜRKİYE’YE SICAK YAKLAŞIM

Dr. Eray Güçlüer, AB’nin Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye yönelik çabalarının öne çıkacağına yönelik işaretlerin ortaya çıkmaya başladığı görüşünü dile getirirken şunları söyledi:

“1 ve 2 Ekim tarihlerinde yapılan AB liderler zirvesinde Yunanistan’ın yalnız kalması, beklendiği gibi ülkemize yönelik yaptırım kararlarının çıkmaması, hatta tam tersine aralık ayında Türkiye ile vize serbestisinin görüşülecek olması çok önemli adımlar. Bunun yanında geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler’in 26 Kasım 2019 tarihinde Türkiye ile Libya arasında imzalanmış Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması ile belirlenmiş deniz sınırlarını tescil etmesi de diğer bir önemli gelişme”

“ÜYELİK SÜRECİ ASIL ŞİMDİ BAŞLIYOR”

Türkiye’nin artan gücüne ve etkinliğine bağlı olarak muhataplarıyla ilişkilerinin yeniden şekilleneceğini ifade eden Dr. Eray Güçlüer, “Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile ilişkilerin olumlu yönde gelişmesine yönelik yeni gelişmeler yaşanması son derece muhtemel görünüyor. Bu nedenle Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin asıl şimdi başladığını düşünüyorum” diye konuştu.