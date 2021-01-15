AA 15 Ocak 2021 Cuma 12:51 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 13:12

Dr. Küçük'ün ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersan Saner, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Küçük ailesinin üyeleri, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, anıt özel defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, "Dr. Küçük, Kıbrıslı Türklerin varoluşunun istisnai ve unutulmayan bir lideridir." diye konuştu.

Kıbrıslı Türklerin büyük acılar çektiğini anımsatan Tatar, "Ancak, Dr. Küçük ve dava arkadaşlarının Türkiye'ye sarılmaları, Türkiyesiz Kıbrıs meselesinin halledilemeyeceğini, Kıbrıslı Türklerin Türk askerinin Ada'ya ayak basmadan var olamayacağını haykırmaları, ısrarla temaslarıyla Türkiye'nin Kıbrıs davasına sahip çıkmasını ve uyanışını sağladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, Dr. Küçük'ün tüm Kıbrıs halkını örgütlemek adına büyük bir mücadele de verdiğini belirterek, "1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı sırasında dava arkadaşı Rauf Denktaş'la birlikte Dr. Küçük, balkondan seslenişinde 'Madem ki ben bugünü gördüm, artık ölsem de gözlerim arkada kalmayacaktır' demiştir." ifadelerini kullandı.

Bugün gelinen aşamada Kıbrıs'ta egemenlik ve yan yana yaşayan iki devletten bahsedebildiklerine dikkati çeken Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de Dr. Küçük'ün 1930'larda verdiği mücadelenin ne kadar kutsal olduğunu gösterdiğini belirtti.

- "TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE ÇOK ÖNEM VERDİ"

Dr. Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük, ailesi adına yaptığı konuşmada, bugün gelinen noktada Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki ilişkilerin güçlü ve arzu edilen düzeye ulaştığını ve bunun büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin Kıbrıs'ın önemini daha da artırdığına dikkati çeken Küçük, Kapalı Maraş'ın açılmasının da babası Dr. Küçük'ün yıllar öncesinde savunduğu fikirler arasında yer aldığını ifade etti.

Küçük, babasının ileriyi gören ve vizyon sahibi bir lider olarak Kıbrıs için tek çözüm planının iki bölgeli sistem olduğunu savunduğunu anımsatarak, "Dr. Küçük ana vatan Türkiye ile ilişkilere çok önem vermiş, her alanda Türkiye ile birlikte hareketi ve kopmaz bağların daha da güçlendirilmesi gerekliliğini ve önemini vurgulamıştır." dedi.

Tören konuşmaların ardından sona erdi.