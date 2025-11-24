24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Dr. Muammer Yıldız oldu.

Cenab-ı Hak iyi bir okuma nasip etti bu konuda. İnsan, yalnızca yemek ve içmekten müteşekkil bir varlık değildir. Eğer kişi sadece yeme, içme ve haz odaklı yaşıyorsa, hayvani mertebede yaşayan bir insandır; yani hayvani mertebenin ötesine çıkamamıştır. İnsanın daha üst formu var. Etik ilkeler dediğimiz ilkeler yani insani ilkeleri vardır ama insani ilkeler de yetmiyor. Bugün Avrupa insanı etik ilkeler konusunda çok şeyi başarabildi. Ama Allah'ın insanı yaratırken bir beklentisi var. Etik ilkelerle insanın düzgün yaşamı sadece beklenen şey değildir. Çünkü bu insanın yaratılmasının asıl gayesi yeryüzünde iyilik yapan, hayır yapan, melekler yapıyor bunu, Allah dilerse her türlü mahlukatla yapıyor. Bunun ötesini de insandan beklemiyor.

Anlaşılmayan her şey bir itiraz sebebi oluyor. Bugün fitoterapi, modern tıbbın alternatifi olduğu bir algısı var, ama asla öyle değildir. Farklı metottur, farklı bir yöntemdir. Modern tıp, fitoterapinin 7 ayrı metodundan bir tanesinin sentetik modelidir gibi bir algısı var ama asla öyle değildir. Bu ülkeye ilim anlamında emek etmiş çok değerli bir insan bu meseleyi anlamak için Çin'e, Hindistan'a, Avrupa'ya gitmiş, çalışmalar yapmış.

Yönünü bulabilmek için kimlik tanımını yapman ve konumunu bildirmen lazım. 'Allah'ım sen Allah'sın ben kulum.' İşte bu doğru bir sorgulama metodu. Gideceğiniz adrese ne diyorsunuz? Önce kimlik tanımı yapıyorsunuz. Sonra konumunuzu belirliyorsunuz. Sonra size bir yol haritası veriyor. Ama bu yol haritası için gerekli bazı adımlar var. Şebeke ile bağlantınızın her saniyede tekrar etmesi, bağlantı olması gerekiyor. Yoksa sağa ve sola gitme yollarında, kavşaklarda yolunuzu kaybedebiliyorsunuz. Aslında insanoğlunun... hayatta yön bulabilmesi için bir kimlik tanımını yapması, hayattaki konumunu bilmesi ve nereye gideceğinin sorusunu sorup, bunun gayretine girmesi gerekiyor. Bu yolculukta bu sıralamayı bozan insanlar hayatta çok yorulabiliyorlar. Allah bir insana bu sıralamayı bozmadan, onu kendini bilmek, haddini bilmek ve yolunu bulabilmek için araçları nasip ederse o insan dosdoğru bir yola girebilir. Biz Allah'tan ümit varız. Kimlik tanımımızla ilgili, konumumuzla ilgili. Ama yolculuk devam ediyor. O bağlantının kopmaması hususunda Allah'ın rahmetini talep ediyoruz inşallah. İmtihan dediğimiz şey aslında farkındalık olabilmesi için insanın önüne gönderilen tekliflerdir, seçeneklerdir. Sağdan bir yol var, gitmek istiyor musun? Seni menzile vardıracak seçenekleri sürekli kader sizin önünüze atıyor. Asıl gaye amaca ulaşabilmek için bir farkındalık meselesidir. Hasta olmak, Cenabı Hakk'ın kulunu kendini bulabilmesi, yönünü bulabilmesi için bir mesajıdır. Nereden bulacak? Şâfî isminden bulacak. Bir insan fakirliğe düşüyor; Rezzâk isminden "beni bul" diyor. Aslında bu bir mesajdır. Kalbinizde bir kasvet oluyor; Rahmân sizi çağırıyor.

Ve bu anlamda nasıl ki bir navigasyonda bir Ankara yazıp gitmek istiyorsunuz ama Cenab-ı Hak diyor ki benim yollar bir değil 99'dur sürekli önünüze o seçenekler atılarak sizde bir farkındalık oluşması ve yeryüzünde yaratılan insanın halife sıfatına ulaşabilmesi için Cenab-ı Hak'kın önümüze koyduğu 99 kapıdan girme fırsatlarını her an bize veriyor.