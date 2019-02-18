Sezgin Sönmez, CHP Şahinbey Belediye Başkan adaylığından çekildi
Gaziantep'te CHP'nin Şahinbey Belediye Başkan Adayı Sezgin Sönmez, 'Bendeki heyecanı örgütte göremedim' diyerek adaylıktan çekildi.
- AA
'Bendeki heyecanı örgütte göremedim' diyen Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma arkadaşlarından, örgütten enerji alamadığını, enerji düşüklüğü gördüğünü belirtti.
Bunun partisine zarar verebileceğini düşündüğünü dile getiren Sönmez, bu nedenle adaylıktan çekildiğini bildirdi.
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