Sezgin Sönmez, CHP Şahinbey Belediye Başkan adaylığından çekildi

'Bendeki heyecanı örgütte göremedim' diyen Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma arkadaşlarından, örgütten enerji alamadığını, enerji düşüklüğü gördüğünü belirtti.

Bunun partisine zarar verebileceğini düşündüğünü dile getiren Sönmez, bu nedenle adaylıktan çekildiğini bildirdi.