Drift atarken yayaya çarptı! 17 yaşındaki şahsa 226 bin lira ceza kesildi

Kaza, Yeni Mahalle Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Berat T. (17) yönetimindeki 16 AIN 207 plakalı kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün drift attığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Y.'ye (18) çarptı. Sürücü kaza yerinden kaçarken, yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından araştırma yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden plakayı tespit edip sürücüyü yakaladı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, kaza yerinden kaçma suçundan 46 bin TL ve drift atmaktan 140 bin TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.