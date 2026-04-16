Drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye rekor ceza

Kaynarca Mahallesi'nde trafik akışının yoğun olduğu bir cadde üzerinde, iki araç sürücüsünün drift yaparak araç kullandığı görüntülerin paylaşılması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücülerden A.E.K. (24) yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak" ve "ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak" maddelerinden 440 bin lira idari para cezası kesildi.

A.E.K'nin yarın "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.