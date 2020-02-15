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Drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise gönderdi 6 bin 141 TL ceza yedi

Düzce'de, kar üzerinde drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise de gönderen sürücüye, 6 bin 141 TL ceza kesildi.

DHA15 Şubat 2020 Cumartesi11:19 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 11:19

Geçen hafta yaşanan olayda Merkez Büyük Camii’nde sabah namazını kılan A.Ç., daha sonra cipi ile caminin önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı. O anları ise bir kişi cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüler cami bahçesinde bulunan bir iş yerinin kamerasına da yansıdı. A.Ç. bu görüntüleri alarak WhatsApp aracılığı ile arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı. Ancak, A.Ç. görüntüyü isim benzerliği olan arkadaşının yerine daha önce tanıştığı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesinde görevli polis memuruna da attı. Görüntüler üzerine aracın plakasını tespit eden ekipler, sürücüye 6 bin 141 lira cezai işlem uyguladı.

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