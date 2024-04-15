Drift yaptığı tespit edilen sürücüye 65 bin 877 lira idari para cezası uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi Aydos Caddesi'nde bir araç sürücüsünün drift atarak ilerlediği görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aracın plakasından belirlediği sürücü E.K'yi gözaltına aldı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak", "ehliyetsiz araç kullanmak", "sigortasız araç kullanmak" ve ilgili maddeleri uyarınca toplamda 65 bin 877 lira idari para cezası uygulandı.

E.K. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.