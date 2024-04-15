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  • Drift yaptığı tespit edilen sürücüye 65 bin 877 lira idari para cezası uygulandı
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Drift yaptığı tespit edilen sürücüye 65 bin 877 lira idari para cezası uygulandı

Pendik'te, drift yaptığı tespit edilen sürücüye 65 bin 877 lira ceza kesildi.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 20:53 - Güncelleme:
Drift yaptığı tespit edilen sürücüye 65 bin 877 lira idari para cezası uygulandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi Aydos Caddesi'nde bir araç sürücüsünün drift atarak ilerlediği görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, aracın plakasından belirlediği sürücü E.K'yi gözaltına aldı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak", "ehliyetsiz araç kullanmak", "sigortasız araç kullanmak" ve ilgili maddeleri uyarınca toplamda 65 bin 877 lira idari para cezası uygulandı.

E.K. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.

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