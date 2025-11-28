Dron denetimi şüpheliyi ele verdi! İstanbul'da binlerce kaçak elektronik sigara cihazı ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Beylikdüzü'nde okul çevrelerinde dron destekli denetim yapan ekipler, uygulama sırasında şüphe üzerine bir kişiyi izlemeye aldı.

Ambarlı Limanı'ndaki tır parkına giren ve bir konteynere ulaşmaya çalışan şüpheliyi yakalayan ekipler, konteynerde yaptıkları aramada ise 34 bin 400 elektronik sigara cihazı ele geçirdi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.