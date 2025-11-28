İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2025 Cuma / 8 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5196
  • EURO
    49,2699
  • ALTIN
    5689.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dron denetimi şüpheliyi ele verdi! İstanbul'da binlerce kaçak elektronik sigara cihazı ele geçirildi
Güncel

Dron denetimi şüpheliyi ele verdi! İstanbul'da binlerce kaçak elektronik sigara cihazı ele geçirildi

İstanbul'da bir konteyner içerisinde kaçak 34 bin 400 elektronik sigara cihazı ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

AA28 Kasım 2025 Cuma 11:23 - Güncelleme:
Dron denetimi şüpheliyi ele verdi! İstanbul'da binlerce kaçak elektronik sigara cihazı ele geçirildi
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Beylikdüzü'nde okul çevrelerinde dron destekli denetim yapan ekipler, uygulama sırasında şüphe üzerine bir kişiyi izlemeye aldı.

Ambarlı Limanı'ndaki tır parkına giren ve bir konteynere ulaşmaya çalışan şüpheliyi yakalayan ekipler, konteynerde yaptıkları aramada ise 34 bin 400 elektronik sigara cihazı ele geçirdi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.