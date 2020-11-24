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Drone destekli uyuşturucu operasyonu: Bir kişi suçüstü yakalandı

Siirt'te drone destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 1 kişi suçüstü yakalandı.

AA24 Kasım 2020 Salı 13:55 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 13:55
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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte bazı mahallelerde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Havadan anlık görüntü alabilen drone destekli operasyon düzenleyen ekipler, gece geç saatlerde uyuşturucu satıcılarının satış yaptığı bölgeleri belirledi.

Narkotik ve asayiş ekiplerinin operasyonu sonucu ara sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen "torbacı' diye tabir edilen 1 şüpheli suçüstü yakalandı.

Zanlının üzerinde yapılan arama 22 fişek halinde 6,58 gram eroin ve 1,07 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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