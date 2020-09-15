İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2020 Salı / 27 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4886
  • EURO
    8,8724
  • ALTIN
    469.842
  • BIST100
    1108.09
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Drone ile görüntülendi, su sümbülleri tüm nehri kapladı
Güncel

Drone ile görüntülendi, su sümbülleri tüm nehri kapladı

Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı kısımları su sümbülleriyle doldu. Geçen yıl sonbahar aylarında gelen sümbüller, yine nehrin büyük bölümünü kaplamış, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla temizlenmişti.

AA15 Eylül 2020 Salı 16:45 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 16:45
ABONE OL

Geçtiğimiz yıl nehrin büyük bölümünü kaplayan su sümbülleri, bu yıl da nehrin yüzeyini tekrar kapatmaya başladı.

Özellikle Antakya'ya bağlı Güzelburç Mahallesi'nden geçen bölümde nehir suları tamamen sümbüllerle kaplandı.

İlginç görüntüler oluşturan ve yaklaşık 2 kilometrelik alana yayılan sümbüller, drone ile havadan görüntülendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sümbülleri temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl sonbahar aylarında gelen sümbüller, yine nehrin büyük bölümünü kaplamış, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla temizlenmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.