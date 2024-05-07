İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2024 Salı / 29 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Drone ile korunuyor! Koparılmasının cezası 387 bin lira
Güncel

Drone ile korunuyor! Koparılmasının cezası 387 bin lira

Afyonkarahisar'da koparıldığında 387 bin 141 lira cezası bulunan endemik bitki türü 'Eber Sarısı'nın bulunduğu alanlar drone ile kontrol ediliyor.

AA7 Mayıs 2024 Salı 10:14 - Güncelleme:
Drone ile korunuyor! Koparılmasının cezası 387 bin lira
ABONE OL

Eber Sarısı, Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarındaki Eber Gölü çevresinde bulunan alanlarda yetişiyor.

Koparılması yasak olan Eber Sarısı'na zarar verildiğinde 387 bin 141 lira idari para cezası uygulanıyor.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarında sarı rengiyle çiçeklenen Eber Sarısı'nın yetiştiği bölgeleri havadan drone ile kontrol ediyor.

Ekipler, çevrenin korunmasına yönelik bilgilendirme de yapıyor.

  • Eber Sarısı
  • Endemik Bitki
  • Drone Kontrolü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.