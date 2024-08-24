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TEKNOFEST 'Drone Şampiyonası'nın birinci etabı Isparta'da başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen 'Drone Şampiyonası'nın birinci etabı Isparta'da başladı. Atatürk Stadı'ndaki organizasyonda, 32 dron pilotu mücadele etti.

AA24 Ağustos 2024 Cumartesi 19:12 - Güncelleme:
TEKNOFEST 'Drone Şampiyonası'nın birinci etabı Isparta'da başladı
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Türkiye Teknoloji Takımı "T3" Vakfı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde bu yıl yedincisi düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 1. etabının ilk günü Isparta'da gerçekleşti.

2 gün sürecek şampiyonayı izleyen Isparta Valisi Aydın Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl TEKNOFEST'in Akdeniz odaklı yapıldığını söyledi.

Dron şampiyonasının birinci ayağının Isparta'da gerçekleştirildiğini belirten Baruş, "Isparta'nın merkezindeyiz, aileler, çocuklar merakla izliyorlar. Onların bilim, teknolojiye ve havacılık, uzay teknolojisine olan ilgilerinin artacağını düşünüyoruz. Gençlerimizin ilgisi bu alanlara ne kadar çok olursa gelecekte Türkiye'nin savunma sanayisine çok ciddi fikir katkıları olur. Bu etkinliğe ailelerin ilgisini görmek bizleri de mutlu ediyor." diye konuştu.

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEK HEYECAN VERİYOR"

Baruş, yarışmada güzel manzaraların oluştuğunu dile getirerek şunları ifade etti:

"Yarışmayı 1,5 saat kadar izledim. Yarışma pilotlarının gözünden görüntüleri izlemek heyecan veriyor, dronun o süratine ve manevra kabiliyetine şahit olmanın özellikle gençlerimizi çok etkilediğini yakinen gördüm. Bu merakın ve ilginin devam etmesini istiyoruz. Yarın da devam edecek şampiyona sonunda dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim edeceğiz. Amacımız, ilerleyen yıllarda TEKNOFEST kapsamında düzenlenen bu şampiyonaların daha iyilerini buralara almaktır. Değişik yarışmaları Isparta'ya kazandırmak."

"DRONLARI KENDİMİZ İMAL EDİYORUZ"

Yarışmacı İbrahim Alper Aydın da organizasyona Konya'dan katıldığını belirterek, "Son 4 yıldır yarışlara katılıyorum. Geçen yıl dördüncülük elde etmiştim. Biz aylar öncesinden çim alanda kendi parkurumuzu kurarak dronları test ediyoruz. Aynı zamanda bu dronları kendimiz imal ediyoruz." dedi.

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